OPPO надала відповідь на звинувачення Apple щодо викрадення конфіденційних даних

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Нещодавно компанія Apple подала позов до каліфорнійського федерального суду, звинувативши китайську компанію OPPO та свого колишнього працівника у викраденні комерційної таємниці.

У позові Apple звинувачує свого колишнього співробітника Чена Ші, який, начебто, бувши у змові з компанією OPPO, викрав у Apple конфіденційні дані, пов’язані з технологіями Apple Watch. У позові стверджується, що Ші передав комерційну таємницю новим роботодавцям після звільнення. Детальніше про це йдеться у нашому попередньому матеріалі.

Тепер стало відомо, що OPPO відповіла на претензії Apple і, як можна здогадатись, відкинула всі звинувачення. У коментарі для MacRumors представник OPPO наголосив, що компанія поважає комерційні інтереси інших виробників, зокрема Apple, і не причетна до привласнення її технологій.

"Ми знаємо про нещодавній позов, поданий компанією Apple в Каліфорнії, і ретельно вивчили звинувачення, викладені в скарзі Apple. Ми не знайшли жодних доказів, які б підтверджували зв'язок між цими звинуваченнями та поведінкою працівника під час його роботи в OPPO. Компанія OPPO поважає комерційну таємницю всіх компаній, включаючи Apple, і не привласнювала комерційну таємницю Apple. OPPO буде активно співпрацювати з юридичним процесом, і ми впевнені, що справедливий судовий розгляд прояснить факти", - заявив представник компанії OPPO.

В свою чергу Apple надала суду велику кількість доказів, які, за її словами, підтверджують провину колишнього співробітника та компанії OPPO.

Зокрема, йдеться про повідомлення, в яких Ші інформував віцепрезидента OPPO з питань здоров’я про збір інформації та проведення особистих зустрічей в Apple з метою збору даних. У відповідь представник OPPO схвально відреагував на повідомлення, що, на думку Apple, свідчить про обізнаність керівництва компанії про неправомірні дії.

У позові також згадується, що Чен Ші приховав свої наміри перейти в американський відділ OPPO і натомість сказав, що "повертається в Китай, щоб піклуватися про своїх старіючих батьків".

Судовий процес триває, і очікується, що найближчими місяцями буде оприлюднено більше деталей щодо обставин справи та можливих наслідків для обох компаній.