Volkswagen інтегрує технології OPPO у свої авто

Виробник смартфонів OPPO оголосив про укладення глобальної ліцензійної угоди з Volkswagen, яка передбачає надання автовиробнику доступу до портфеля патентів OPPO у сфері мобільного зв’язку, зокрема на технології 5G.
Згідно з угодою, ці патенти будуть ліцензовані для покращення досвіду користувачів у сфері підключених автомобілів по всьому світу.
"Ми раді співпраці з Volkswagen у межах цієї патентної ліцензійної угоди", — заявив Вінсент Лін, керівник напряму патентного ліцензування в OPPO.
Це перша двостороння ліцензійна угода OPPO з автовиробником у сфері підключених авто, що свідчить про ширше застосування її технологій за межами смартфонів — зокрема в автомобільній галузі.
"Співпраця з OPPO — це приклад ефективної, зваженої та орієнтованої на бізнес взаємодії у сфері ліцензування стандартно-важливих патентів", — зазначив Робін Чефай, директор з ліцензування ІВ у Volkswagen. Він підкреслив готовність компанії визнавати цінність інтелектуальної власності та знаходити стійкі рішення.
Патенти OPPO на 5G охоплюють понад 40 країн і регіонів, а за даними аналітичної платформи LexisNexis IPlytics, станом на січень 2025 року компанія посідає 8-ме місце у світі за силою портфеля 5G-патентів.
Станом на березень 2025 року OPPO подала понад 113 000 патентних заявок і має більш як 62 000 зареєстрованих патентів у світі. Компанія продовжує інвестувати в ключові технології, зокрема 5G/6G, штучний інтелект, заряджання, зображення та відео.