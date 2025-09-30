Opera випустила ШІ-браузер Neon з доступом за підпискою

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Opera випустила новий платний браузер побудований довкола можливостей агентів штучного інтелекту — Neon. Його показали ще у травні цього року. Як заявляє компанія, новий браузер виходить за межі звичного чату з ШІ та може виконувати різноманітні завдання, як-от написання коду.

Одним з нововведень браузера Neon є Task — новий спосіб організації та роботи в одному контексті. Це окремий робочий простір, що розуміє контекст та використовує штучний інтелект для аналізу, порівняння та виконання завдань у різних джерелах одночасно.

Opera каже, що користувачі можуть думати про Neon як про "мінібраузер" для кожного завдання, де ШІ розуміє що вони роблять та допомагає у цьому контексті, при цьому не отримує доступ до іншої інформації у браузері.

Ще однією функцією Neon є Cards — багаторазові інструкції-підказки, які користувачі зможуть використовувати та комбінувати. Компанія описує цю можливість як колоду улюблених моделей поведінки штучного інтелекту, готових до використання, коли вони потрібні.

Серед можливих способів застосування є планування вечері, включно зі списком необхідних продуктів, пошук робочої інформації, підготовка до зустрічей тощо. Користувачі зможуть налаштувати власні Cards з необхідними діями, аби ШІ швидко почав виконувати завдання без потреби щоразу робити запит.

На додачу до цього, Opera Neon має повністю агентний режим перегляду. Завдяки функції Neon Do, браузер може відкривати нові вкладки, закривати інші та виконувати дії між ними, завжди працюючи в контексті Task.

Компанія зазначає, що Neon Do працює у вашому браузері, а не лише в хмарі. Коли користувачі активують Neon Do через Task, ШІ починає працювати в сеансі браузера, де користувачі вже ввійшли в систему. Це прибирає потребу ділитися паролями з хмарними сервісами або повторювати процеси автентифікації.

Весь браузинг відбувається локально, візуально та у режимі реального часу. Користувачі можуть призупинити, керувати ним або взяти його під контроль у будь-який момент. Це як мати помічника, який сидить безпосередньо за вашим комп’ютером разом із вами, а не отримує доступ до ваших облікових записів.

Opera каже, що Neon — це преміумбраузер для досвідчених користувачів. Тому він вимагає щомісячної передплати — $19,99 на місяць. Перші користувачі отримають доступ невдовзі, а доєднатися до списку очікування можна на офіційному сайті.