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OpenAI запустила o3-pro — свою найпотужнішу модель ШІ

OpenAI запустила o3-pro — свою найпотужнішу модель ШІ
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
11 червня, 09:00
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OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту — o3-pro. Компанія називає її своєю найпотужнішою моделлю. Це оновлена версія моделі o3, яка спеціалізується на логічному мисленні. На відміну від традиційних моделей ШІ, такі моделі розв’язують задачі поетапно, що робить їх ефективнішими у сферах, де потрібне точне міркування — зокрема в математиці, фізиці та програмуванні.

о3-pro доступна для користувачів ChatGPT Pro і Team, де замінює попередню модель o1-pro. Користувачі версій Enterprise та Edu отримають доступ до нової моделі на наступному тижні. Крім того, модель вже доступна для розробників через API. Ціна використання: $20 за мільйон вхідних токенів і $80 за мільйон вихідних. Один мільйон вхідних токенів приблизно дорівнює 750 тисячам слів.

За словами OpenAI, o3-pro суттєво перевершує модель o3 в усіх протестованих категоріях, особливо в таких галузях, як наука, освіта, бізнес, програмування та написання текстів. Експерти також високо оцінили її здатність дотримуватись інструкцій, чіткість, повноту відповідей і точність.

о3-pro може використовувати інструменти, такі як вебпошук, аналіз файлів, Python, робота з зображеннями та персоналізована пам’ять. Проте модель працює повільніше, ніж o1-pro, і має кілька обмежень: тимчасові чати в ChatGPT наразі недоступні, модель не створює зображення і не підтримує функцію Canvas.

Попри ці недоліки, о3-pro показала високі результати в бенчмарках. На математичному тесті AIME 2024 вона обійшла найкращу модель Google — Gemini 2.5 Pro, а в науковому тесті GPQA Diamond перевершила Claude 4 Opus від Anthropic.

OpenAI позиціонує o3-pro як новий стандарт для завдань, що потребують високого рівня розуміння та точності.

Штучний інтелект OpenAI OpenAI o3-Pro ChatGPT
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