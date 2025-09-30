OpenAI запускає Instant Checkout — нову функцію, що дозволяє користувачам ChatGPT купувати товари

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

OpenAI оголосила про запуск Instant Checkout — нової функції, що дозволяє користувачам ChatGPT купувати товари на Etsy та незабаром на Shopify безпосередньо у чаті. Це може змінити правила гри в електронній комерції, відсуваючи на другий план пошукові системи й традиційні торгівельні платформи, пише TechCrunch.

Instant Checkout доступний користувачам ChatGPT Pro, Plus та Free. На старті він працює з продавцями Etsy у США, а згодом охопить понад мільйон магазинів Shopify, включно з відомими брендами Glossier, Skims, Spanx і Vuori. Оформлення покупки відбувається прямо в діалозі: достатньо натиснути "Buy" та підтвердити доставку й оплату через Apple Pay, Google Pay, Stripe або банківську картку.

Функція розвиває попередні можливості ChatGPT, де користувачі могли отримувати рекомендації товарів, фото, відгуки та ціни. Відтепер процес став повністю безшовним — від пошуку до завершення замовлення.

OpenAI підкреслює, що товари відображаються "органічно та неспонсоровано" й компанія стягуватиме з продавців лише невелику комісію за успішні транзакції. Крім того, OpenAI відкриє Agentic Commerce Protocol (ACP) — технологію, що лежить в основі Instant Checkout та побудована зі Stripe. Це дозволить іншим продавцям та розробникам інтегрувати аналогічні можливості.

Запуск Instant Checkout підсилює конкуренцію з Google та Amazon у сфері e-commerce. Google вже представила власний протокол для покупок через ШІ-агентів — Agent Payments Protocol (AP2), що створює пряме змагання з OpenAI.

До речі, після оголошення OpenAI про Instant Checkout акції Etsy підскочили майже на 16%, а Shopify — більш ніж на 6%.