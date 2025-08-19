OpenAI запускає новий найдоступніший тарифний план для ChatGPT

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

OpenAI представила новий тарифний план ChatGPT Go вартістю $4,6 на місяць — це найдоступніша підписка компанії. Поки що новий тариф доступний лише в Індії, але згодом з’явиться й в інших країнах.

ChatGPT Go надає розширений доступ до останньої моделі GPT-5, а також інші можливості за нижчою ціною.

We just launched ChatGPT Go in India, a new subscription tier that gives users in India more access to our most popular features: 10x higher message limits, 10x more image generations, 10x more file uploads, and 2x longer memory compared with our free tier. All for Rs. 399. 🇮🇳 — Nick Turley (@nickaturley) August 19, 2025

За словами керівника ChatGPT Ніка Терлі, користувачі Go отримають у 10 разів більше повідомлень, генерацій зображень і завантажень файлів, а також удвічі більшу пам’ять порівняно з безкоштовною версією.

Making ChatGPT more affordable has been a key ask from users! We’re rolling out Go in India first and will learn from feedback before expanding to other countries. — Nick Turley (@nickaturley) August 19, 2025

Запуск у Індії є частиною стратегії компанії зі зміцнення позицій на одному з ключових ринків. CEO Сем Альтман раніше відзначав швидке впровадження штучного інтелекту в країні та обговорював із місцевою владою створення недорогого ШІ-середовища.