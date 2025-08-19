Українська правда
OpenAI запускає новий найдоступніший тарифний план для ChatGPT

Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
19 серпня, 11:17
OpenAI представила новий тарифний план ChatGPT Go вартістю $4,6 на місяць — це найдоступніша підписка компанії. Поки що новий тариф доступний лише в Індії, але згодом з’явиться й в інших країнах.

ChatGPT Go надає розширений доступ до останньої моделі GPT-5, а також інші можливості за нижчою ціною.

За словами керівника ChatGPT Ніка Терлі, користувачі Go отримають у 10 разів більше повідомлень, генерацій зображень і завантажень файлів, а також удвічі більшу пам’ять порівняно з безкоштовною версією.

Запуск у Індії є частиною стратегії компанії зі зміцнення позицій на одному з ключових ринків. CEO Сем Альтман раніше відзначав швидке впровадження штучного інтелекту в країні та обговорював із місцевою владою створення недорогого ШІ-середовища.

Бізнес Штучний інтелект OpenAI ChatGPT
