OpenAI запускає новий найдоступніший тарифний план для ChatGPT

OpenAI представила новий тарифний план ChatGPT Go вартістю $4,6 на місяць — це найдоступніша підписка компанії. Поки що новий тариф доступний лише в Індії, але згодом з’явиться й в інших країнах.
ChatGPT Go надає розширений доступ до останньої моделі GPT-5, а також інші можливості за нижчою ціною.
За словами керівника ChatGPT Ніка Терлі, користувачі Go отримають у 10 разів більше повідомлень, генерацій зображень і завантажень файлів, а також удвічі більшу пам’ять порівняно з безкоштовною версією.
Запуск у Індії є частиною стратегії компанії зі зміцнення позицій на одному з ключових ринків. CEO Сем Альтман раніше відзначав швидке впровадження штучного інтелекту в країні та обговорював із місцевою владою створення недорогого ШІ-середовища.