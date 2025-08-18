OpenAI зробила GPT-5 добрішою

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI оголосила про оновлення GPT-5, яке має зробити модель "теплішою та дружнішою". Компанія пояснила, що зміни будуть спрямовані на те, щоб користувачі почувалися комфортніше під час взаємодії з ШІ.

We’re making GPT-5 warmer and friendlier based on feedback that it felt too formal before. Changes are subtle, but ChatGPT should feel more approachable now.



You'll notice small, genuine touches like “Good question” or “Great start,” not flattery. Internal tests show no rise in… — OpenAI (@OpenAI) August 15, 2025

Оновлена версія GPT-5 отримала невеликі "людяні штрихи" на кшталт фраз "Гарне запитання" чи "Вдалий початок". У компанії наголосили, що ці деталі не є лестощами і не призводять до "сервільності", показники якої залишилися на рівні попередньої особистості GPT-5.

Цей крок став відповіддю на критику після запуску моделі. Деякі користувачі зазначали, що попередня GPT-4o здавалася їм зручнішою і приємнішою у спілкуванні. CEO OpenAI Сем Альтман визнав, що старт GPT-5 відбувся "трохи складніше, ніж очікувалося".