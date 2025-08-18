OpenAI зробила GPT-5 добрішою

OpenAI оголосила про оновлення GPT-5, яке має зробити модель "теплішою та дружнішою". Компанія пояснила, що зміни будуть спрямовані на те, щоб користувачі почувалися комфортніше під час взаємодії з ШІ.
Оновлена версія GPT-5 отримала невеликі "людяні штрихи" на кшталт фраз "Гарне запитання" чи "Вдалий початок". У компанії наголосили, що ці деталі не є лестощами і не призводять до "сервільності", показники якої залишилися на рівні попередньої особистості GPT-5.
Цей крок став відповіддю на критику після запуску моделі. Деякі користувачі зазначали, що попередня GPT-4o здавалася їм зручнішою і приємнішою у спілкуванні. CEO OpenAI Сем Альтман визнав, що старт GPT-5 відбувся "трохи складніше, ніж очікувалося".