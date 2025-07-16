Ще двоє топдослідників OpenAI переходять до Meta — компанія зміцнює команду з розробки суперінтелекту

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Дослідник OpenAI Джейсон Вей, який працював над моделями o3 та функцією Deep research, залишає компанію та приєднується до нового підрозділу Meta, що займається суперінтелектом. Про це повідомляє WIRED із посиланням на внутрішні джерела.

Вей приєднався до OpenAI у 2023 році після роботи в Google, де досліджував chain-of-thought — метод навчання ШІ через покрокове розв’язання складних завдань. В OpenAI він сфокусувався на навчанні з підкріпленням (reinforcement learning), яке зараз вважається одним із перспективних напрямів розвитку ШІ.

До Meta приєднався й ще один дослідник OpenAI — Хьон Вон Чон, який брав участь у подібних проєктах, включено з розробкою моделей o1. Профілі обох фахівців у корпоративному Slack OpenAI вже деактивовано. Ані компанії, ані самі дослідники наразі офіційних коментарів не надали.

Нагадаємо, Meta активно переманює досвідчених інженерів у сфері ШІ, пропонуючи контракти на десятки мільйонів доларів. У липні стало відомо, що компанія сформувала команду суперінтелекту, до якої вже приєдналося кілька колишніх співробітників OpenAI, топменеджер з Apple та генеральний директор Scale AI.

Також нещодавно Марк Цукерберг повідомив, що компанія будує суперкомп'ютери для обслуговування суперінтелекту, площа яких буде співмірною з Мангеттеном.