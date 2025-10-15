$1 трильйон до 2030 року: OpenAI готує амбітний план витрат

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

На початку жовтня 2025 року OpenAI отримала оцінку в $500 мільярдів, ставши найдорожчим стартапом у світі та навіть випередивши SpaceX Ілона Маска. Попри це, розробник ChatGPT все ще далекий від прибутковості, і хоча, за прогнозами, заробить близько $13 мільярдів цього року, витрати будуть ще вищими.

Таке становище не зупиняє OpenAI від амбітних планів. Як пише Financial Times, стартап складає п'ятирічний план зі залучення коштів, збільшення доходу та створення боргових партнерств, аби покрити понад трильйон доларів витрат до 2030 року.

Ба більше, раніше генеральний директор компанії Сем Альтман заявляв, що OpenAI необхідно аж $7 трильйонів та 10 ГВт для створення загального штучного інтелекту (AGI), який зможе допомогти вилікувати рак.

Такі кошти компанія у першу чергу використовує на центри обробки даних. Наразі OpenAI має угоди з Oracle, NVIDIA, AMD та Broadcom для забезпечення понад 26 гігаватів обчислювальних потужностей, які коштуватимуть у рази більше ніж $13 млрд, які може заробити стартап.

Аби покрити такі неймовірні витрати, розробник ChatGPT розглядає різноманітні варіанти фінансування. Серед потенційних ідей є державні контракти, запуск інструментів для шопінгу, нові відеосервіси, на кшталт нещодавно представленого додатка Sora, який за п'ять днів завантажили 1 мільйон разів, розробка апаратного забезпечення для споживачів, над чим стартап працює з Джоні Айвом, але зараз має певні труднощі, а також можливість стати власним постачальником через проєкт Stargate.

Більшість доходу OpenAI зараз надходить від підписників ChatGPT, які складають лише 5% від понад 800 мільйонів користувачів, за словами Альтмана. OpenAI намагається надалі розвиватися у цьому напрямку та навіть впроваджує дешевшу підписку ChatGPT Go за $5 на місяць у різних регіонах, щоб збільшити кількість платних користувачів, але для досягнення поставлених цілей це потрібно робити набагато активніше.