OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів

OpenAI погодилася купити чипи AMD із загальним споживанням потужності 6 гігават на десятки мільярдів доларів. Ба більше, у майбутньому стартап може отримати 10% частку у компанії, повідомляє Financial Times.

Загальна сума угоди не повідомляється, однак керівники OpenAI оцінюють, що введення в експлуатацію чипів потужністю 1 ГВт коштує близько $50 мільярдів. Дві третини цієї суми йде на самі процесори та необхідну для їх підтримки інфраструктуру.

AMD також видала OpenAI дозвіл на придбання 160 мільйонів акцій за ціною $0,01 з часом, як виробник чипів "досягатиме певних цільових показників акцій", а розробник ChatGPT розгортатиме процесори. Це відповідатиме за приблизно 10% компанії.

Це одна з низки угод OpenAI, спрямованих на пришвидшення створення нових дата-центрів для навчання й підтримки роботи моделей штучного інтелекту.

"Це партнерство є важливим кроком у створенні обчислювальних потужностей, необхідних для реалізації повного потенціалу штучного інтелекту", — заявив головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман.

Водночас критики висловлюють занепокоєння щодо структури подібних інфраструктурних угод, зокрема через невизначеність із фінансуванням та забезпеченням енергією нових дата-центрів AMD.

Нова угода зобов'язує OpenAI купити майбутні прискорювачі MI450 від AMD, що будуть найдосконалішими чипами компанії та конкуруватимуть з Blackwell від NVIDIA. Це також зробить OpenAI одним з найбільших клієнтів AMD.

Альтман також заявив, що наразі попит на обчислювальну потужність значно перевищує наявні можливості. Через це він також намагається пришвидшити розвиток інфраструктури пов'язуючи деякі ключові підприємства зі своїм стартапом.

Крім закупівлі чипів в AMD, розробник ChatGPT також зобов'язався придбати обчислювальну потужність на суму $300 мільярдів в Oracle протягом наступних п'яти років. Заразом стартап співпрацю з Oracle та SoftBank над проєктом, що передбачає будівництво дата-центрів у США, які споживатимуть 7 ГВт енергії.

Зусилля OpenAI щодо побудови та оренди дата-центрів можуть забезпечити стартапу близько 23 ГВт нових потужностей. На інфраструктуру компанія планує витратити понад $1 трильйон — у багато разів більше, ніж здатна заробити на поточному етапі. Навіть інвестиція NVIDIA у розмірі до $100 мільярдів та оцінка у $500 мільярдів поки що не скоротять цей розрив.