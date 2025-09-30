OpenAI готує додаток у стилі TikTok для ШІ-відео на базі Sora 2

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI працює над запуском окремого застосунку для перегляду, генерації та поширення відео, повідомляє WIRED.

Інтерфейс нагадуватиме TikTok: вертикальна стрічка, свайп для перегляду, алгоритмічні рекомендації, можливість лайкати, коментувати й реміксувати ролики. Завантаження власних матеріалів не передбачене, лише генерація в додатку.

Користувачі зможуть генерувати кліпи тривалістю до 10 секунд. Додаток має систему верифікації особи: підтвердивши свою ідентичність, можна використовувати власне зображення у відео, а також дозволяти іншим тегати себе.

Додаток уже тестується всередині компанії й отримав позитивні відгуки співробітників. OpenAI розглядає його як шанс повторити ефект ChatGPT, але вже у сфері відео. Запуск може збігтися з невизначеністю навколо TikTok у США, що створює для компанії вікно можливостей.

Sora 2 конкуруватиме з новими ШІ-відеосервісами Meta та Google. Meta нещодавно запустила у своєму застосунку Meta AI стрічку Vibes, а Google інтегрувала модель Veo 3 у YouTube. TikTok натомість навпаки посилив правила щодо ШІ-контенту, заборонивши відео, що вводять в оману.