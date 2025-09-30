Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

OpenAI готує додаток у стилі TikTok для ШІ-відео на базі Sora 2

OpenAI готує додаток у стилі TikTok для ШІ-відео на базі Sora 2
OpenAI Sora
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
30 вересня, 13:10
0

OpenAI працює над запуском окремого застосунку для перегляду, генерації та поширення відео, повідомляє WIRED.

Інтерфейс нагадуватиме TikTok: вертикальна стрічка, свайп для перегляду, алгоритмічні рекомендації, можливість лайкати, коментувати й реміксувати ролики. Завантаження власних матеріалів не передбачене, лише генерація в додатку.

Користувачі зможуть генерувати кліпи тривалістю до 10 секунд. Додаток має систему верифікації особи: підтвердивши свою ідентичність, можна використовувати власне зображення у відео, а також дозволяти іншим тегати себе. 

Додаток уже тестується всередині компанії й отримав позитивні відгуки співробітників. OpenAI розглядає його як шанс повторити ефект ChatGPT, але вже у сфері відео. Запуск може збігтися з невизначеністю навколо TikTok у США, що створює для компанії вікно можливостей.

Sora 2 конкуруватиме з новими ШІ-відеосервісами Meta та Google. Meta нещодавно запустила у своєму застосунку Meta AI стрічку Vibes, а Google інтегрувала модель Veo 3 у YouTube. TikTok натомість навпаки посилив правила щодо ШІ-контенту, заборонивши відео, що вводять в оману.

Софт Штучний інтелект OpenAI
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень