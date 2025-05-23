OpenAI об’єднується з Cisco та Oracle для створення дата-центру для ШІ в ОАЕ

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Як і передбачалося, OpenAI розширює амбітний проєкт дата-центру Stargate на Близький Схід. Компанія оголосила про запуск Stargate UAE — кластеру дата-центрів потужністю 1 ГВт в Абу-Дабі.

Очікується, що до 2026 року запрацюють перші 200 МВт потужностей, які буде реалізовано у співпраці з партнерами, зокрема G42, Oracle, NVIDIA, Cisco та SoftBank.

У блозі OpenAI зазначає, що Stargate UAE має потенціал забезпечити інфраструктуру для ШІ та обчислювальні ресурси в радіусі до 2000 миль (приблизно 3219 кілометрів)

"Це […] перше партнерство в рамках ініціативи OpenAI for Countries — нашої нової глобальної програми, що допомагає зацікавленим урядам створювати суверенні можливості у сфері ШІ у координації з урядом США", — йдеться в повідомленні компанії.

В рамках цього партнерства ОАЕ стане першою країною у світі, яка забезпечить національний доступ до ChatGPT, що дозволить людям по всій країні користуватися технологіями OpenAI.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI також оголосила, що купує секретний стартап легендарного дизайнера Apple Джоні Айва та готується випустити свій перший ШІ-пристрій у 2026 році. Це буде невеликий гаджет без екрана, який зможе розпізнавати оточення користувача.