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OpenAI впроваджує нові ШІ-моделі GPT-4.1 і GPT-4.1 mini у ChatGPT

OpenAI впроваджує нові ШІ-моделі GPT-4.1 і GPT-4.1 mini у ChatGPT
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
15 травня, 09:00
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OpenAI почала впровадження нових моделей GPT-4.1 і GPT-4.1 mini у ChatGPT. GPT-4.1 доступна для підписників ChatGPT Plus, Pro та Team, тоді як версія mini — для всіх користувачів, включно з користувачами без підписки.

Компанія зазначає, що GPT-4.1 краще справляється з написанням і налагодженням коду та швидше виконує інструкції, ніж попередні моделі серії o. Через впровадження нових моделей OpenAI також припиняє підтримку GPT-4o mini.

Моделі GPT-4.1 вперше зʼявилися в API у квітні 2025 року, але тоді компанію критикували за відсутність звіту з безпеки. У відповідь OpenAI пояснила, що GPT-4.1 не є "передовою моделлю", тому не потребує окремої перевірки, як у випадку з більш потужними системами.

Штучний інтелект Технології OpenAI ChatGPT
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