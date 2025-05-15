OpenAI впроваджує нові ШІ-моделі GPT-4.1 і GPT-4.1 mini у ChatGPT

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI почала впровадження нових моделей GPT-4.1 і GPT-4.1 mini у ChatGPT. GPT-4.1 доступна для підписників ChatGPT Plus, Pro та Team, тоді як версія mini — для всіх користувачів, включно з користувачами без підписки.

By popular request, GPT-4.1 will be available directly in ChatGPT starting today.



GPT-4.1 is a specialized model that excels at coding tasks & instruction following. Because it’s faster, it’s a great alternative to OpenAI o3 & o4-mini for everyday coding needs. — OpenAI (@OpenAI) May 14, 2025

Компанія зазначає, що GPT-4.1 краще справляється з написанням і налагодженням коду та швидше виконує інструкції, ніж попередні моделі серії o. Через впровадження нових моделей OpenAI також припиняє підтримку GPT-4o mini.

Моделі GPT-4.1 вперше зʼявилися в API у квітні 2025 року, але тоді компанію критикували за відсутність звіту з безпеки. У відповідь OpenAI пояснила, що GPT-4.1 не є "передовою моделлю", тому не потребує окремої перевірки, як у випадку з більш потужними системами.