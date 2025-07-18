OpenAI запускає ChatGPT Agent — ШІ-агента, який може керувати комп’ютером користувача

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI представила нову функцію ChatGPT Agent — віртуального помічника, здатного керувати комп’ютером і виконувати багатокрокові завдання. Agent уже доступний користувачам ChatGPT Pro, Plus і Team, а для корпоративних акаунтів запуск відбудеться до кінця літа.

ChatGPT can now do work for you using its own computer.



Introducing ChatGPT agent—a unified agentic system combining Operator’s action-taking remote browser, deep research’s web synthesis, and ChatGPT’s conversational strengths. pic.twitter.com/7uN2Nc6nBQ — OpenAI (@OpenAI) July 17, 2025

На відміну від звичайного чат-бота, Agent може працювати з календарем, створювати презентації, аналізувати документи, робити онлайн-покупки, планувати зустрічі та виконувати повсякденні дії на зразок бронювання ресторанів. Він має доступ до віртуального середовища з браузером, терміналом, файловою системою та іншими інструментами, що дозволяє автономно обробляти запити.

Функція базується на новій моделі, здатній взаємодіяти з кількома інструментами одночасно. Команда розробників об’єднала зусилля проєктів Deep Research та Operator, однак на відміну від останнього, Agent не просто консультує або допомагає у прийнятті рішень — він виконує дії самостійно у віртуальному середовищі. Operator натомість передбачає участь людини у виконанні завдання.

ChatGPT Agent може:

Аналізувати календар і планувати події;

створювати документи, таблиці, презентації;

працювати з файлами користувача;

здійснювати пошук і бронювання через сторонні сервіси;

формувати звіти та опрацьовувати вебдані.

Перед виконанням незворотних дій, як-от надсилання листа або оформлення замовлення, інструмент вимагає підтвердження. Частина функцій, зокрема транзакції, тимчасово обмежена, а деякі сайти відкриваються в режимі спостереження (Watch Mode).

У Європейській економічній зоні та Швейцарії функція поки недоступна. OpenAI не оголосила точних термінів запуску в цих регіонах.

Новий інструмент з’явився на тлі загальної конкуренції в галузі ШІ-агентів. Google, Meta, Amazon, Anthropic і стартапи на кшталт Klarna вже впроваджують подібні рішення. За словами OpenAI, ChatGPT Agent — це крок до моделі ШІ, яка не лише консультує, а й виконує реальну роботу.