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OpenAI запускає ChatGPT Agent — ШІ-агента, який може керувати комп’ютером користувача

OpenAI запускає ChatGPT Agent — ШІ-агента, який може керувати комп’ютером користувача
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
18 липня, 09:10
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OpenAI представила нову функцію ChatGPT Agent — віртуального помічника, здатного керувати комп’ютером і виконувати багатокрокові завдання. Agent уже доступний користувачам ChatGPT Pro, Plus і Team, а для корпоративних акаунтів запуск відбудеться до кінця літа.

На відміну від звичайного чат-бота, Agent може працювати з календарем, створювати презентації, аналізувати документи, робити онлайн-покупки, планувати зустрічі та виконувати повсякденні дії на зразок бронювання ресторанів. Він має доступ до віртуального середовища з браузером, терміналом, файловою системою та іншими інструментами, що дозволяє автономно обробляти запити.

Функція базується на новій моделі, здатній взаємодіяти з кількома інструментами одночасно. Команда розробників об’єднала зусилля проєктів Deep Research та Operator, однак на відміну від останнього, Agent не просто консультує або допомагає у прийнятті рішень — він виконує дії самостійно у віртуальному середовищі. Operator натомість передбачає участь людини у виконанні завдання.

ChatGPT Agent може:

  • Аналізувати календар і планувати події;
  • створювати документи, таблиці, презентації;
  • працювати з файлами користувача;
  • здійснювати пошук і бронювання через сторонні сервіси;
  • формувати звіти та опрацьовувати вебдані.

Перед виконанням незворотних дій, як-от надсилання листа або оформлення замовлення, інструмент вимагає підтвердження. Частина функцій, зокрема транзакції, тимчасово обмежена, а деякі сайти відкриваються в режимі спостереження (Watch Mode).

У Європейській економічній зоні та Швейцарії функція поки недоступна. OpenAI не оголосила точних термінів запуску в цих регіонах.

Новий інструмент з’явився на тлі загальної конкуренції в галузі ШІ-агентів. Google, Meta, Amazon, Anthropic і стартапи на кшталт Klarna вже впроваджують подібні рішення. За словами OpenAI, ChatGPT Agent — це крок до моделі ШІ, яка не лише консультує, а й виконує реальну роботу.

Софт Штучний інтелект OpenAI ChatGPT
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