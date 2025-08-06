OpenAI запропонувала ChatGPT Enterprise урядовим установам США майже безкоштовно

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія OpenAI уклала угоду з Адміністрацією загальних послуг США (GSA), за якою федеральні агентства протягом року отримають доступ до ChatGPT Enterprise лише за $1 на агентство. Про це пише TechCrunch.

Пропозиція набула чинності на наступний день після того, як GSA додала OpenAI, Google та Anthropic до списку схвалених постачальників штучного інтелекту для цивільних агентств. Завдяки цьому їхні інструменти стали доступними через систему MAS — спеціальну платформу, яка дозволяє урядовим установам користуватись ШІ без необхідності домовлятись із кожним постачальником окремо.

Комісар Федеральної служби закупівель GSA Джош Грюнбаум закликав Google та Anthropic наслідувати приклад OpenAI та співпрацювати з урядом. Наразі незрозуміло, чи запропонують ці компанії аналогічні умови.

Окрім базового доступу до ChatGPT Enterprise, OpenAI надає агенствам необмежене використання своїх просунутих моделей на додаткові 60 днів, а також відкриває співробітникам державних установ доступ до спільноти урядових користувачів і освітні матеріали користування інструментами OpenAI.

Питання безпеки даних залишаються ключовим у діалозі між ШІ-постачальниками та американськими державними структурами. GSA вимагає гарантій того, що конфіденційна інформація не потрапить до навчальних наборів моделей. OpenAI, в свою чергу, запевняє, що дотримуватиметься всіх правил безпеки для урядових користувачів.

Пропозиція OpenAI з’явилася після оприлюднення нової стратегії з розвитку ШІ адміністрацією Трампа. Вона передбачає розвиток дата-центрів та поглиблену інтеграцію ШІ у державні процеси.