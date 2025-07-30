OpenAI додала Study Mode у ChatGPT, який допомагає розв’язувати завдання крок за кроком

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OpenAI представила Study Mode (Режим навчання) для ChatGPT, який допомагає користувачам розв’язувати завдання крок за кроком, а не просто отримувати готову відповідь. Як повідомляє компанія, функція вже доступна для користувачів ChatGPT Free, Plus, Pro і Team, а для ChatGPT Edu з’явиться протягом кількох тижнів.

У новому режимі ChatGPT пропонує інтерактивні підказки, що поєднують запитання, натяки та завдання на саморефлексію, аби стимулювати навчання. Відповіді поділені на зручні блоки, які показують, як теми пов’язані між собою. Режим підлаштовується під користувача, враховує його рівень і попередні чати. Також можна проходити короткі тести, щоб закріпити знання.

OpenAI каже, що новий режим створено для студентів, щоб вони вчилися, а не просто списували. Але вмикати й вимикати його можна самостійно, тож все залежить від бажання користувача. Поки що немає способу, щоб батьки чи викладачі могли примусово залишати студентів у цьому режимі.

Study mode in ChatGPT is designed to be interactive, using Socratic questioning and scaffolded responses to help guide users.



Available to logged-in Free, Plus, Pro, Team users, with availability in ChatGPT Edu coming in the coming weeks.https://t.co/7ZndVHx2OF — OpenAI (@OpenAI) July 29, 2025

Розробники створювали Study Mode на основі спеціальних інструкцій, які формували разом із викладачами, науковцями та педагогічними експертами. Такий підхід дозволяє швидко враховувати відгуки студентів і покращувати роботу бота. У майбутньому OpenAI планує додати візуалізації, постановку навчальних цілей між чатами та глибшу персоналізацію.

Таким чином, OpenAI прагне перетворити ChatGPT з інструмента для швидких відповідей на повноцінного цифрового наставника, який допомагає глибше засвоювати матеріал.

До речі, OpenAI не перша компанія, яка запускає інструменти для навчання. У квітні Anthropic представила Learning mode для свого ШІ Claude. Також нещодавно Google додала нові інструменти для студентів: у пошуку з’явився AI Mode із режимом Canvas для створення навчальних матеріалів, а NotebookLM може робити відеопрезентації з озвученням.