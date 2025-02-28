OpenAI представила нову модель GPT-4.5

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI представила мовну модель штучного інтелекту GPT-4.5. Компанія називає її своєю “найдосконалішою моделлю”, хоча й не найпотужнішою. Основний прогрес у GPT-4.5 стосується покращеної взаємодії з користувачами.

"Ми налаштували GPT-4.5 так, щоб він краще співпрацював, роблячи розмови більш теплими, інтуїтивними та емоційно насиченими, — сказав дослідник OpenAI Рафаель Гонтіхо Лопес під час презентації. — Щоб виміряти це, ми попросили людей-тестерів оцінити його в порівнянні з GPT-4o, і GPT-4.5 перевершив його практично в кожній категорії".

GPT-4.5 демонструє покращені навички письма, глибші знання про світ і те, що OpenAI називає “вдосконаленою індивідуальністю” у порівнянні з попередніми моделями. У компанії зазначають, що взаємодія з новою моделлю стане більш природною та живою. Крім того, GPT-4.5 значно рідше генерує помилкову інформацію порівняно з GPT-4o та o1.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що це перша модель, яка справила на нього враження, ніби він розмовляє з розумною та вдумливою людиною. Водночас OpenAI визнає, що GPT-4.5 не пропонує достатньо нових можливостей, щоб вважатися передовою моделлю: “Вона не поб’є рекорди в бенчмарках”.

Попередня версія GPT-4.5 вже доступна для підписників ChatGPT Pro. З 2 березня модель отримають і користувачі ChatGPT Plus та Team. У найближчі тижні її також запустять для Enterprise та Edu-акаунтів.

GPT-4.5 is ready!



good news: it is the first model that feels like talking to a thoughtful person to me. i have had several moments where i've sat back in my chair and been astonished at getting actually good advice from an AI.



bad news: it is a giant, expensive model. we… — Sam Altman (@sama) February 27, 2025

Сем Альтман пояснив, що компанія хотіла запустити модель для всіх підписок одночасно, але в них закінчилися графічні процесори. "Ми додамо десятки тисяч графічних процесорів наступного тижня і тоді запустимо її в Plus", — пише Альтман в Х.