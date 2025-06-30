OpenAI втратила провідних дослідників через Meta — компанія переглядає умови для тих, хто лишився

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Керівництво OpenAI відреагувало на перехід старших дослідників до Meta, пообіцявши переглянути компенсації та посилити підтримку співробітників. Про це повідомив технічний директор з досліджень Марк Чен у внутрішньому повідомленні, яке отримало WIRED.

Чен порівняв ситуацію з "вторгненням до дому" й наголосив, що компанія працює цілодобово над утриманням працівників: "Ми не сидимо склавши руки. Ми переглядаємо компенсаційні пакети та шукаємо креативні способи визнання ключових співробітників".

За даними джерел, Meta пропонує провідним спеціалістам OpenAI компенсації до $100 млн, а Марк Цукерберг особисто зв’язується з потенційними кандидатами. OpenAI підтвердила, що компанія відчула тиск, але прагне зберегти баланс: "Я боротимусь за кожного з вас, але не ціною справедливості до інших", — написав Чен.

Ситуація загострюється на тлі виснажливого графіка — деякі працівники OpenAI працюють до 80 годин на тиждень. Наступного тижня компанія частково припиняє роботу, щоби дати персоналу відпочити. Проте керівники залишаються на звʼязку через ризик подальшого переманювання фахівців.

OpenAI визнає, що надто зосередилася на швидких релізах і почала втрачати фокус на головній цілі — створенні штучного загального інтелекту.