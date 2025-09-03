OpenAI купує Statsig за $1,1 млрд і призначає CEO керівником напряму застосунків

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

OpenAI оголосила про придбання стартапу Statsig, що спеціалізується на тестуванні функцій та використанні даних у реальному часі. Сума угоди склала $1,1 млрд. Про це пише CNBC.

Засновник і CEO Statsig Віджає Раджі стане технічним директором підрозділу застосунків OpenAI й працюватиме під керівництвом Фіджі Сімо, колишньої CEO Instacart, яка очолила цей напрям у травні.

Statsig продовжить працювати незалежно та обслуговуватиме клієнтів з офісу в Сіетлі, повідомила OpenAI. Угода ще потребує регуляторного схвалення. За словами Раджі, співпраця з OpenAI — "рідкісна й особлива можливість" масштабувати розроблені в Statsig інструменти в межах глобальних ШІ-рішень.

Це придбання вписується у стратегію OpenAI з активного розширення. У травні компанія здійснила своє найбільше на сьогодні придбання — стартап Джоні Айва IO, що розробляє ШІ-пристрої. Сума угоди склала близько $6,5 млрд у форматі обміну акціями, що фактично позначило вихід OpenAI у сферу "заліза".

Раніше, у 2024 році, компанія купила аналітичну платформу Rockset, а на початку 2025-го планувала придбати інструмент ШІ-кодування Windsurf за $3 млрд. Проте угода не відбулася, і стартап зрештою уклав ліцензійну домовленість із Google на $2,4 млрд.