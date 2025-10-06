OpenAI та Джоні Айв мають труднощі зі створенням нового ШІ-пристрою — FT

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI та дизайнер Джоні Айв, який раніше працював в Apple, постали перед труднощами у створенні безекранного пристрою на основі штучного інтелекту, повідомляє Financial Times.

За даними видання, компанії планують створити "кишеньковий пристрій без екрана", який реагуватиме на голосові команди та візуальні сигнали з навколишнього середовища. Проте команді поки не вдалося розв'язати питання, пов’язані з "особистістю" пристрою, захистом приватності та інфраструктурою для обробки даних.

Джерела FT зазначають, що концепція передбачає постійно активний режим роботи, у якому пристрій міг би сам ініціювати взаємодію, але розробники не змогли досягти стабільної поведінки — зокрема, щоб пристрій говорив лише тоді, коли це доречно.

Нагадаємо, у травні 2025 року OpenAI придбала стартап io, заснований Айвом і Семом Альтманом, за $6,5 млрд. Тоді Альтман заявив, що команда Айва допоможе створити "нове покоління комп’ютерів на базі ШІ". Перші пристрої планували представити у 2026 році, але нинішні труднощі можуть відкласти запуск.