OpenAI представила GPT-5-Codex для покращення роботи з кодом

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI оновила свій інструмент Codex, додавши нову версію мовної моделі — GPT-5-Codex. Компанія заявляє, що модель здатна динамічно розподіляти "час на роздуми" і може працювати над завданням від кількох секунд до семи годин, що дозволяє досягати вищих результатів у тестах на автономне програмування.

GPT-5-Codex уже доступний у продуктах Codex через terminal, IDE, GitHub та ChatGPT для користувачів ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu та Enterprise. Надалі OpenAI планує відкрити доступ до моделі й для клієнтів API.

Оновлення має зробити Codex більш конкурентоспроможним на ринку, де вже працюють Claude Code, Cursor та GitHub Copilot. За даними компанії, GPT-5-Codex перевершує GPT-5 у бенчмарках SWE-bench Verified і тестах на рефакторинг коду у великих репозиторіях.

Модель також навчали для проведення код-рев’ю. За оцінками досвідчених інженерів, GPT-5-Codex залишає менше некоректних коментарів і додає більше важливих зауважень.

Продуктовий лідер Codex Александр Ембірікос зазначив, що ключова перевага нової моделі — у відмові від попередньої системи "роутера". Замість цього GPT-5-Codex у реальному часі вирішує, скільки часу потрібно на виконання завдання, і може продовжувати роботу довше за початкові оцінки.