Microsoft та OpenAI оголосили про "наступний етап" партнерства

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI оголосила про два ключові кроки, що відкривають шлях до її давно запланованої реорганізації. Компанія передасть контроль неприбутковому фонду, надавши йому частку щонайменше на $100 млрд, і попередньо домовилася з Microsoft про врегулювання фінансових питань. Про це пише The New York Times.

Мета змін — перехід від управління неприбутковою структурою до формату public benefit corporation, що дозволить залучати інвестиції від широкого кола інвесторів і потенційно вийти на біржу. Однією з головних перешкод були інвестиції Microsoft, яка з 2019 по 2023 рік вклала понад $13 млрд і отримала близько 49% майбутніх прибутків OpenAI. Новий меморандум передбачає перегляд умов комерційної угоди 2019 року, зокрема розподілу технологій і доходів.

Чинним залишається пункт, що обмежує доступ Microsoft до найпотужніших розробок OpenAI після офіційного досягнення рівня AGI, однак його формулювання змінили. Інших деталей сторони не повідомляють.

Реорганізація відбувається на фоні посиленого тиску з боку регуляторів, конкурентів і експертів, які застерігають, що OpenAI віддаляється від своєї початкової місії безпечного розвитку ШІ. Процес переходу перевіряють генпрокурори Каліфорнії та Делаверу, а серед критиків компанії публічно виступає й Ілон Маск.

За словами голови ради директорів Бретта Тейлора, неприбуткова організація, що керує OpenAI, стане однією з найбільш забезпечених філантропічних структур у світі, володіючи понад 20% акцій оновленої компанії.