Починаючи з грудня OpenAI дозволить дорослим використовувати ChatGPT для еротики

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

OpenAI оголосила про зміни у використанні ChatGPT, які набудуть чинності у грудні цього року. Як повідомив генеральний директор компанії Сем Альтман, сервіс дозволить дорослим користувачам застосовувати чат-бот для еротичних сценаріїв.

"У грудні, коли ми повністю впровадимо вікові обмеження та в рамках нашого принципу "ставитися до дорослих користувачів як до дорослих", ми дозволимо ще більше, наприклад, еротику для перевірених дорослих користувачів", - повідомив Сем Альтман.

У вересні компанія запровадила систему батьківського контролю та автоматичного визначення віку. За словами Альтмана, це дало змогу чітко відокремити неповнолітніх від дорослих і створити умови для розширення функціоналу.

Engadget пише, що деякі користувачі вже намагалися обходити обмеження, використовуючи ChatGPT для приватних діалогів (NSFW). Тепер компанія фактично визнає такі сценарії прийнятними, але лише для верифікованих дорослих.

Подібний підхід було озвучено і під час заходу DevDay 2025, де OpenAI анонсувала інтеграцію сторонніх застосунків у ChatGPT. Тоді в компанії повідомили розробникам, що підтримка застосунків для дорослих (18+) у чат-боті буде доступною після впровадження перевірки віку та контролю.

Зміни відбуваються на тлі критики OpenAI щодо впливу ChatGPT на психічне здоров’я користувачів. До прикладу, ми писали про інцидент, де американський підліток вів розмови з ChatGPT про те, як краще покінчити з життям. Врешті решт історія закінчилась трагічно і батьки хлопця подали позов проти OpenAI.

Ще один випадок — чоловік із США, який мав психічні розлади та використовував ChatGPT для підтвердження своїх параноїдальних думок. Його розмови з чат-ботом призвели до вбивства матері та самогубства.

Після цих та подібних випадків Сем Альтман у своєму пості заявив, що компанія свідомо зробила ChatGPT більш обмеженим, аби відповідально ставитися до тем, пов’язаних із психічним здоров’ям. За його словами, в компанії розуміють, що через це модель могла стати менш корисною чи приємною для користувачів, які не мають психічних проблем, однак це було необхідно для безпеки.

Він додав, що тепер, коли вдалося пом’якшити "серйозні проблеми із психічним здоров'ям" та запровадити нові інструменти захисту, OpenAI зможе безпечно послабити обмеження у більшості випадків.

Очікується, що компанія вдало поєднає вікові обмеження та нові можливості, які дозволять надати дорослим користувачам ширший простір для використання сервісу, водночас зберігаючи захист неповнолітніх.