OpenAI хоче допомогти іншим країнам розбудувати ШІ-інфраструктуру

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

OpenAI запускає нову ініціативу, що націлена на допомогу іншим країнам розбудувати інфраструктуру для штучного інтелекту. Ці зусилля мають допомогти іншим державами побудувати власні аналоги проєкту Stargate. Про це повідомляє Bloomberg.

У межах нової програми, яку OpenAI запустила 7 травня, компанія співпрацюватиме з урядами інших держав, аби допомогти їм побудувати нові центри обробки даних. Виробник ChatGPT також допоможе державам адаптувати продукти компанії для конкретних мов та місцевих потреб, що є частиною зусиль, які Сем Альтман називає "комерційною дипломатією".

Фінансування цієї ініціативи братимуть на себе держави та сама компанія. OpenAI хочу розпочати десять міжнародних проєктів, але поки відмовляється називати, у яких саме країнах. Попри це, компанія каже, що прагне співпрацювати з державами, що використовуватимуть технології OpenAI демократично дружнім чином.

Ініціатива, названа OpenAI for Countries, виникла після паризької конференції з питань штучного інтелекту, де кілька світових лідерів звернулися до OpenAI із запитаннями про можливість запуску власного аналога проєкту Stargate.

"Ми чули від багатьох країн прохання про допомогу у створенні подібної інфраструктури штучного інтелекту – про те, що вони хочуть мати власний Stargate та подібні проєкти", – йдеться у заяві компанії. "Тепер усім зрозуміло, що така інфраструктура стане основою майбутнього економічного зростання і національного розвитку".

Проєкт OpenAI for Countries буде незалежним від Stargate, але обидва мають схожі цілі. OpenAI просуває цю ініціативу як спосіб для США залучити союзників до розвитку штучного інтелекту, особливо на тлі зростаючої конкуренції з Китаєм.

Рівень участі OpenAI залежатиме від потреб кожної країни: десь компанія допоможе оптимізувати вже створені дата-центри для роботи зі ШІ, а в інших – долучиться до побудови інфраструктури з нуля.