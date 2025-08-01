OpenAI прибрала функцію, яка дозволяла знаходити діалоги користувачів з ChatGPT через Google

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI відключила можливість індексації публічних діалогів ChatGPT пошуковими системами після хвилі критики, що виникла через виявлення конфіденційної інформації у відкритому доступі. Про це повідомив головний спеціаліст із безпеки OpenAI Дейн Стакі в X.

We just removed a feature from @ChatGPTapp that allowed users to make their conversations discoverable by search engines, such as Google. This was a short-lived experiment to help people discover useful conversations. This feature required users to opt-in, first by picking a chat… pic.twitter.com/mGI3lF05Ua — DANΞ (@cryps1s) July 31, 2025

Йдеться про функцію, яка дозволяла пошуковикам індексувати розмови, створені користувачами у публічному режимі. У соцмережах швидко поширилися приклади діалогів, де люди нібито зізнавались у порушеннях закону, розкривали бізнес-таємниці або іншу чутливу інформацію. Ці дані могли зʼявлятися у результатах пошуку Google, якщо були опубліковані через функцію share chat з публічним доступом.

За словами Стакі, з 2 серпня 2025 року індексація таких сторінок буде заблокована. OpenAI також вивчає додаткові кроки для обмеження доступу до таких матеріалів, якщо користувачі випадково зробили їх публічними.

Функція share chat була представлена у 2023 році як спосіб ділитися цікавими або навчальними прикладами взаємодії з ChatGPT. Однак компанія не передбачила масштабу, у якому публічні посилання можуть поширюватися або виявлятись через пошукові системи.

Нагадаємо, OpenAI нещодавно додала нову функцію у ChatGPT — Study Mode. Вона дозволяє користувачам розв’язувати завдання крок за кроком.