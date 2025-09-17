OpenAI дослідила хто, як і для чого використовує ChatGPT

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

OpenAI провела перше у своєму роді дослідження, що показує, хто та як саме використовує ChatGPT. Згідно з ним, за останній рік співвідношення жінок та чоловіків, що використовують чат-бот, стало рівним. Заразом ШІ почали більше використовувати для побутових завдань.

Дослідження OpenAI та економіста Гарварду Девіда Демінга проаналізувало понад 1,5 млн розмов чат-бота, яким щомісяця користуються близько 700 млн людей.

Як пише CNBC, однією з ключових знахідок дослідження є те, що станом на червень 2025 року кількість не пов'язаних з роботою повідомлень зросла до 73% у порівнянні з 53% роком раніше. Дослідники також відзначають, що кількість користувачів з жіночими іменами станом на липень 2025 склала 52%. У січні 2024 року цей показник становив лише 37%.

Ще одним важливим елементом є популяризація ChatGPT у країнах з меншим або середнім рівнем доходу. У травні 2025 року темпи зростання впровадження чат-бота компанії у країнах з найнижчим рівнем доходу були більш ніж у 4 рази вищими, ніж у країнах з найвищим рівнем доходу.

За результатами дослідження, 75% розмов з ChatGPT потрапляють у три великі категорії: практичне керівництво, інформаційний пошук і письмо. Найчастіше користувачі звертаються за практичними порадами, навчанням і творчими ідеями.

Водночас застосування відрізняється залежно від того, використовують чат-бот для роботи чи для особистих справ. Письмова діяльність є найпоширенішим варіантом у робочому застосуванні та відповідає за 40% запитів. У більшості таких випадків користувачі просять чат-бот відредагувати текст, надати критику чи перекласти, а не писати з нуля.

Також у дослідженні винесли ще три категорії використання: запитування, виконання та висловлення. Станом на липень, близько половин повідомлення потрапляли до категорії "Запитування", що свідчить про використання чат-бот для пошуку інформації та порад. Якщо ж брати робоче застосування, то тут лідирує "Виконання", що означає, що ChatGPT використали для виконання певних робочих завдань, зокрема для письма.

OpenAI також стверджує, що у цьому дослідженні не читали повідомлення користувачів. Натомість дослідники використовували автоматизовані інструменти, які класифікували моделі використання без необхідності перевірки вмісту повідомлень людиною.