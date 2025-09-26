Нова функція ChatGPT Pulse створюватиме персоналізовані дайджести для користувачів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI запустила нову функцію ChatGPT Pulse, яка автоматично формує персоналізовані ранкові дайджести для користувачів. Pulse генерує від п’яти до десяти коротких зведень поки користувач спить, щоб вранці він одразу отримував актуальну інформацію — від новинних підбірок до персональних порад чи планів на день.

Pulse є частиною зміни підходу OpenAI до споживчих продуктів: компанія фокусується на асинхронній роботі для користувачів, а не лише на відповіді на запитання, повідомляє TechCrunch. За словами нового керівника OpenAI з напрямку додатків Фіджі Сімо, Pulse — це перший крок у цьому напрямку.

Pulse наразі доступна лише передплатникам плану Pro за $200 на місяць, де функція з’являється у вигляді окремої вкладки в застосунку ChatGPT. У майбутньому компанія планує розширити доступ і для користувачів Plus, але спершу потрібно оптимізувати витрати обчислювальних ресурсів.

Кожен дайджест відображається у вигляді "картки" з текстом та зображенням, на яку можна натиснути, щоб отримати повний звіт і поставити уточнювальні запитання. Pulse інтегрується з Google Календарем та Gmail, може формувати план на день чи виділяти важливі повідомлення. Якщо активована пам’ять ChatGPT, система враховує попередні розмови для більш персоналізованих рекомендацій.

У демонстрації для журналістів Pulse створювала як новинні огляди, так і побутові поради — від підбору костюмів на Гелловін до сімейного маршруту подорожі. Важливо, що сервіс навмисно обмежує кількість карток і завершує роботу повідомленням "На сьогодні все", щоб відрізнятися від нескінченної стрічки соцмереж.

У перспективі OpenAI планує зробити Pulse більш "агентним" — здатним бронювати ресторани чи готувати чернетки листів для відправки. Але такі можливості з’являться лише після суттєвого вдосконалення моделей і підвищення довіри користувачів до автоматизованих дій ШІ.