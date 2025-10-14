Broadcom та OpenAI уклали угоду на розробку власних ШІ-чипів вартістю кілька мільярдів доларів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI оголосила про стратегічне партнерство з Broadcom, яке передбачає спільну розробку та розгортання 10 гігаватів спеціалізованих ШІ-чипів і серверних систем у найближчі чотири роки. Це один із найбільших контрактів у сфері штучного інтелекту, покликаний задовольнити зростаючі потреби компанії в обчислювальних ресурсах, пише The Wall Street Journal.

Нові чипи створюватимуться спільно з Broadcom. Їх почнуть вироблятися у другій половині 2026 року. Угода оцінюється у кілька мільярдів доларів, хоча точні фінансові умови сторони не розкривають.

Згідно з даними джерел, Broadcom працює з OpenAI над власними чипами вже 18 місяців. Співпраця також охоплює серверні стійки, мережеве обладнання та Ethernet-рішення, які використовуватимуться як у власних дата-центрах OpenAI, так і в об’єктах партнерів.

Ця угода збільшує загальну обчислювальну потужність, яку OpenAI замовила у Broadcom, NVIDIA та AMD, до 26 гігаватів — більш ніж удвічі більше, ніж потрібно Нью-Йорку для покриття літнього пікового споживання електроенергії.

За оцінками WSJ, для фінансування таких масштабів OpenAI доведеться витратити сотні мільярдів доларів. При цьому компанія очікує отримати $13 млрд доходу у 2025 році.

Зараз OpenAI оцінюється у $500 млрд і має понад 800 млн активних користувачів на тиждень. Її керівники Сем Альтман і Ґреґ Брокман неодноразово заявляли, що компанії бракує обчислювальних ресурсів для розвитку нових ШІ-моделей.

За даними джерел, OpenAI планує до 2033 року створити 250 гігаватів нових обчислювальних потужностей — це може коштувати понад $10 трлн.