OpenAI профінансує повнометражний анімаційний фільм, створений за допомогою ШІ

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI підтримала виробництво анімаційної стрічки Critterz, яка майже повністю створюється з використанням генеративного ШІ та має дебютувати на Каннському кінофестивалі у травні 2026 року, повідомляє The Wall Street Journal. Сюжет розповідає про лісових істот, чий спокій порушує несподіваний гість, після чого вони вирушають у пригоду.

Автор ідеї — креативний спеціаліст OpenAI Чад Нельсон, який почав розробляти персонажів ще три роки тому, експериментуючи з ранньою версією DALL·E. Тепер він працює разом із лондонською Vertigo Films та каліфорнійською студією Native Foreign, що спеціалізується на поєднанні традиційних методів виробництва з інструментами ШІ.

Бюджет Critterz становить менш ніж $30 млн — значно менше за типові витрати на анімаційні фільми. Команда планує завершити виробництво за дев’ять місяців замість запланованих трьох років. Художники створюватимуть ескізи, які оброблятимуться моделями OpenAI, зокрема GPT‑5 та інструментами генерації зображень. Озвучення персонажів виконуватимуть актори.

Сценарій написали автори "Пригоди Паддінгтона в Перу" / Paddington in Peru. Проєкт фінансує материнська компанія Vertigo — Federation Studios. Близько 30 учасників виробництва отримають частку від прибутку.

OpenAI розглядає Critterz як демонстрацію того, що ШІ здатен створювати контент, придатний для великого екрана, знижуючи витрати та відкриваючи доступ до кіновиробництва ширшому колу творців. Водночас компанії ще не визначилися з дистриб’ютором, та не впевнені щодо випуску мультфільму в широкому прокаті.