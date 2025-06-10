OpenAI каже, що досягла $10 млрд річного регулярного доходу

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

OpenAI заявляє, що річний періодичний дохід компанії (ARR), де передбачається кількість грошей, яку бізнес за передплатою заробляє щороку, складає $10 мільярдів. Така оцінка зумовлена активним ростом ChatGPT, повідомляє CNBC.

Ця цифра включає продажі споживчих продуктів компанії, бізнес-продуктів ChatGPT та його API. Водночас речник OpenAI відзначає, що ця цифра не включає ліцензійні доходи від Microsoft та великі разові угоди.

Прогнози компанії є доволі оптимістичні, адже у 2024 році дохід компанії склав близько $5,5 млрд, а втрати OpenAI склали близько $5 млрд. Водночас оцінка компанія в рази перевищує її доходи, хоча виробник ChatGPT і планує досягти $125 млрд доходу до 2029 року.

Раніше цього року OpenAI також закрила раунд фінансування на $40 мільярдів, що стало найбільшою подібною угодою в історії. Проте, компанія не одразу отримає ці кошти, адже однією з умов був перехід на комерційну основу. Наразі невідомо, як на це повпливає рішення компанії відмовитися від таких планів.

Станом на кінець березня OpenAI заявила, що підтримує 500 мільйонів активних користувачів щотижня. Раніше цього місяця компанія оголосила, що має три мільйони платних бізнес-користувачів, порівняно з двома мільйонами, про які вона повідомляла в лютому.