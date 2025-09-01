Закон Британії про перевірку віку шкодить сайтам, які його дотримуються, і допомагає тим, хто його ігнорує

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Велика Британія почала застосовувати вимоги закону Online Safety Act щодо перевірки віку користувачів, і це вже впливає на трафік сайтів. Сайти, що дотримуються правил і вимагають від користувачів показати документ або сканувати обличчя, втратили трафік. Тим часом ті сайти, що ігнорують закон, отримали значне зростання відвідуваності, іноді вдвічі або втричі більше за тогорічні показники, повідомляє The Washington Post.

Закон зобов’язує порнографічні сайти перевіряти вік користувачів за допомогою сканування обличчя, водійських посвідчень або інших документів. Платформи також мають запобігати доступу дітей до дорослого контенту, через що, наприклад, Bluesky і Reddit почали перевіряти вік деяких користувачів.

The Washington Post проаналізувало 90 найпопулярніших порносайтів серед британських користувачів за даними Similarweb. Виявилося, що 14 сайтів, які не перевіряють вік, отримали значне зростання трафіку, а один із них подвоїв відвідуваність порівняно з минулим роком.

Водночас багато сайтів, що формально дотримуються закону, скаржаться на нього, розміщують посилання на петиції про скасування правил або дають інструкції, як їх обійти. До речі, деякі користувачі використовували фоторежим гри Death Stranding, щоб пройти верифікацію. Гра має реалістичну графіку та великий вибір виразів обличчя головного героя у грі.

Джон Скотт-Рейлтон, дослідник Citizen Lab при Університеті Торонто, назвав ситуацію "класичним прикладом закону непередбачених наслідків": закон зменшує відвідуваність сайтів, які дотримуються правил, і водночас спрямовує користувачів на сайти без перевірки віку.