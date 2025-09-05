OnePlus відмовляється від Hasselblad на користь власного механізму обробки зображень

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

OnePlus оголосила про кінець своєї співпраці з виробником середньоформатних камер та іншого фотообладнання Hasselblad. Натомість компанія зосередиться на створенні власного механізму обробки зображень OnePlus DetailMax Engine.

Ще у 2021 році OnePlus анонсувала про партнерство з Hasselblad для спільної розробки камер у смартфонах, починаючи з моделі OnePlus 9. Тоді ж компанія інвестувала $150 мільйонів у розвиток технологій обробки зображень.

Система Hasselblad використовувалася у всіх флагманських та навіть деяких недорогих смартфонах. Однак більше пристроїв OnePlus з логотипом Hasselblad на камері не буде. Натомість виробник смартфонів почне використовувати власний механізм для обробки зображень.

У пості на офіційному форумі OnePlus, головний виконавчий директор компанії Піт Лау каже, що розробники прислухалися до спільноти та зрозуміли, що користувачі хочуть чітких та реалістичних зображень. Саме з цією думкою й відбувається розробка DetailMax Engine.

Лау каже, що обчислювальна фотографія значно еволюціонувала за останні роки й тепер йдеться вже не про створення штучних покращень, а про захоплення набагато більшої кількості даних, що надає фото більшої глибини та реалізму.

"Ось чому ми створюємо OnePlus DetailMax Engine. Розроблений з нуля для створення найчіткіших та найреалістичніших фотографій на смартфоні, він використовує весь потенціал обчислювальної візуалізації, щоб представляти сцени такими, якими вони є насправді, без надмірного прикрашання чи спотворення. Щойно ви збільшите фотографію, ви зрозумієте, чому я впевнений, що вам сподобаються результати", — написав Лау.

Поки що інших деталей про новий механізм немає. Але генеральний директор OnePlus натякнув, що вже тестував ранній прототип DetailMax Engine. Очікується, що технологія з’явиться у майбутньому флагмані OnePlus 15.