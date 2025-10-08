Samsung Galaxy A34 почав отримувати One UI 8 з Android 16

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung випускає One UI 8 на базі Android 16 для бюджетного смартфона Galaxy A34 на глобальному ринку. Оновлення постачається з версією прошивки A346EXXUAEY17 та має розмір близько 2,3 ГБ, а також містить патч безпеки за вересень 2025 року, повідомляє SamMobile.

Наразі воно стає доступним власникам Galaxy A34 в Африці, Азії та Європі. Аби перевірити наявність оновлення необхідного відкрити "Налаштування" та перейти у розділ "Оновлення програмного забезпечення".

Щодо One UI 8, то вона пропонує Quick Share як окремий додаток, окремі вкладки для відправки та отримання файлів, оновлений браузер Samsung Internet, нові жести та функції у "Камері", зміни в інтерфейсі, покращену оптимізацію та інші нововведення.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів й кілька інших смартфонів Samsung отримали One UI 8, зокрема Galaxy A56, Galaxy A36, лінійки Galaxy S22 та Galaxy S23, включно з моделлю FE.