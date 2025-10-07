Серія Samsung Galaxy S22 почала отримувати One UI 8 — останнє велике оновлення системи

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung випустила One UI 8 на базі Android 16 для Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra. Це останнє велике оновлення операційної системи, яке отримають смартфони, повідомляє SamMobile.

Оновлення програмного забезпечення S90xBXXUIGYI7 вже доступне європейським власникам смартфонів. Розширення на інші регіони очікується найближчими днями.

Лінійка Galaxy S22 вийшла у 2022 році з One UI 4 на базі Android 12. Samsung обіцяла чотири великих оновлення ОС, тож Android 16 буде останньою версією. Наступного року смартфони ще отримають One UI 8.5, але на One UI 9 з Android 17 очікувати не варто.

Нагадаємо, що One UI 8 приносить кілька змін в інтерфейс, які роблять його більш організованим і зручним, додає нові функції в DeX, покращену приватну папку, оновлення деяких системних додатків та інші нововведення.