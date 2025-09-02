Galaxy S23 не отримав ключову ШІ-функцію з One UI 8

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung випустила перше бета-оновлення One UI 8 для серії Galaxy S23, яке включає Android 16 та низку нововведень. Проте у системі відсутня важлива функція Galaxy AI — Now Brief. Про це пише SamMobile.

Функція Now Brief вперше з’явилася разом із Galaxy S25 на початку 2025 року, а нещодавно стала доступною й на Galaxy S24 через бета-оновлення One UI 8. Крім того, на Galaxy S23 вона працювала майже без проблем після встановлення APK-файлу, тож власники цієї моделі очікували побачити її й у новій прошивці.

Now Brief, що працює на базі Galaxy AI, використовує дані з фірмових додатків Samsung, а також деяких додатків Google і сторонніх розробників, щоб надавати персоналізовані звіти. Функція може відображати погоду, зустрічі та записи календаря, деталі рейсів, нагадування, плейлисти Spotify і YouTube, спогади дня, дані про здоров’я тощо. На підтримуваних пристроях доступ до неї можливий через Now Bar, бічну панель або спеціальний віджет.

Наразі невідомо, чи додадуть Now Brief у наступних бета-версіях One UI 8 для серії Galaxy S23. Ймовірно, Samsung обмежить цю функцію для Galaxy S24 та новіших флагманських моделей.