Google: один запит у Gemini споживає енергії як секунда роботи мікрохвильовки

Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

Компанія Google оприлюднила детальний звіт про енергоспоживання своїх додатків Gemini, вперше розкривши точні показники для одного текстового запиту, повідомляє MIT Technology Review.

Згідно з даними компанії, середній текстовий запит у Gemini споживає 0,24 Вт·год електроенергії – приблизно стільки ж, скільки мікрохвильова піч за одну секунду роботи. Він також спричиняє викиди в обсязі 0,03 г CO₂ та використовує 0,26 мілілітра води – близько п’яти крапель.

Цей звіт став першим настільки прозорим прикладом від великої технологічної компанії з популярним ШІ-продуктом. Раніше незалежні дослідники не могли напряму оцінити витрати енергії через відсутність доступу до внутрішніх даних.

За словами головного науковця Google Джеффа Діна, у звіті враховано не лише роботу спеціалізованих процесорів TPU, а й іншу інфраструктуру: 25% енергії споживають CPU та пам’ять хост-машин, 10% – резервні системи, а ще 8% – охолодження та інші витрати дата-центрів.

Google зазначає, що за рік ефективність Gemini значно зросла: у травні 2024 року середній запит споживав у 33 рази більше енергії, ніж у травні 2025-го. Це пояснюють удосконаленням моделей та програмних оптимізацій.

Втім, складніші завдання, наприклад обробка десятків книг чи використання reasoning models, споживають значно більше ресурсів. А звіт поки що стосується лише текстових запитів, без урахування зображень чи відео, які потребують набагато більше енергії.

Google підрахувала викиди CO₂ з урахуванням своїх угод про закупівлю "чистої" електроенергії з відновлюваних джерел. Компанія з 2010 року уклала контракти на понад 22 ГВт потужностей із сонячних, вітрових, геотермальних і ядерних проєктів, що знизило середні викиди приблизно до третини рівня звичайної електромережі.

Фахівці називають цей звіт "найбільш комплексним аналізом" енергоспоживання ШІ на сьогодні. Проте досі бракує прозорості щодо загальної кількості запитів Gemini, що не дозволяє оцінити повний екологічний вплив сервісу.

Попри це, Google намагається заспокоїти користувачів. "Енергія для виконання одного запиту у Gemini еквівалентна кільком секундам перегляду телевізора або п’яти краплям води", — наголосив Джефф Дін.