Китайські обмеження на експорт рідкісноземельних металів можуть заблокувати постачання чипів TSMC до США

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

США опинилися перед загрозою для напівпровідникової галузі через рішення Китаю посилити контроль за експортом рідкісноземельних металів. За даними The New York Times, Пекін планує запровадити ліцензування для іноземних компаній, які використовують такі метали у виробництві, що може безпосередньо вплинути на діяльність Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) та інших великих виробників чипів.

Китай, який забезпечує близько 90% світового видобутку рідкісноземельних елементів, має намір обмежити доступ до них, поширивши вимогу отримання експортних ліцензій на готову продукцію. Це означає, що компанії, які виготовляють більшість сучасних чипів, зокрема TSMC, SK hynix та Samsung, можуть бути змушені отримувати дозвіл Пекіна для продажу своєї продукції на міжнародному ринку. У зв'язку з цим, нові правила дозволять Китаю фактично контролювати постачання передових напівпровідників до США та створять ризики для внутрішнього ланцюга постачання.

Обмеження мають набути чинності 8 листопада. Якщо раніше Пекін зосереджувався на недопущенні використання своїх мінералів у військових технологіях США, то тепер акцент зміщується на розвиток американської індустрії штучного інтелекту, яка критично залежить від чипів.

Рідкісноземельні елементи є також дуже важливими для виробництва обладнання з виготовлення чипів, зокрема у процесах полірування та літографії. Хоча TSMC має різноманітні джерела постачання, значна частина металів надходить саме з Китаю. Це створює додаткові труднощі не лише для тайванського виробника, а й для його компаній-постачальників обладнання, таких як ASML та Tokyo Electron.

Через всі ці обмеження, під загрозою опиниться виробництво чипів для провідних американських компаній, таких як NVIDIA, AMD та Apple, які значною мірою залежать від TSMC.

Таким чином, посилення Пекіном контролю за експортом рідкісноземельних металів може спричинити масштабні перебої у глобальному ланцюгу постачання напівпровідників і поставити під сумнів стабільність розвитку індустрії штучного інтелекту в США.