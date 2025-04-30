У нью-йоркському метро розглядають можливість використовувати ШІ, щоб запобігати злочинам

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Управління міського транспорту Нью-Йорка (MTA) вивчає можливість застосування штучного інтелекту для "превентивного запобігання" злочинам та небезпечній поведінці в метро. Про це повідомляє The Verge.

Керівник служби безпеки MTA Майкл Кемпер розповів, що агентство тестує технології на основі штучного інтелекту, "щоб відчувати потенційні проблеми або проблемну поведінку" на платформах метро.

"Якщо хтось поводиться неадекватно, ірраціонально... це потенційно може спровокувати тривогу, яка викличе реакцію служби безпеки та/або поліції", — пояснив він під час засідання комітету з безпеки MTA, підкресливши, що реакція поліції може прийти "раніше, ніж ми чекатимемо, поки щось станеться".

Кемпер заявляє, що "ШІ — це майбутнє" та що MTA вже працює з технологічними компаніями для вивчення, які саме системи зможуть спрацювати у метро. Водночас він не розкриває, з якими саме компаніями йде співпраця та якими чином застосовуватимуть штучний інтелект.

Речник MTA Аарон Донован уточнив у заяві для медіа, що система не використовуватиме розпізнавання облич. За його словами, вона зосередиться на аналізі поведінки, а не ідентифікації людей.

У 2023 році MTA вже впровадила ШІ для відстеження безквиткових пасажирів у метро, а саме коли, де і як відбувається найбільше безквиткових проїздів. Водночас у Великій Британії зараз розробляють алгоритм, що буде здатен прогнозувати вбивства, використовуючи особисті дані осіб, які раніше вчиняли правопорушення.