NVIDIA готується відновити продажі чипів до Китаю після регуляторних змін

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Після кількох місяців невизначеності NVIDIA оголосила про подачу заявок на відновлення продажів своїх чипів H20 до Китаю. Це стало можливим після того, як адміністрація Трампа тимчасово обмежила експорт, а потім несподівано змінила своє рішення.

За словами компанії, вона очікує швидкого отримання ліцензій від уряду США та планує незабаром почати постачання. Одночасно NVIDIA представила новий чип RTX Pro, створений спеціально для китайського ринку. Компанія підкреслює, що він повністю відповідає чинним правилам і добре підходить для цифрових фабрик і логістичних систем.

Чип H20 має ключове значення в технологічному протистоянні між США та Китаєм. Хоч він і не є найпотужнішим у лінійці NVIDIA, це найкращий процесор, який компанія має право продавати до Китаю відповідно до експортного контролю. Його використовують для запуску ШІ-моделей. У першому кварталі 2025 року китайські гіганти, включаючи ByteDance, Alibaba та Tencent, активно скуповували ці чипи, очікуючи посилення санкцій.

У квітні США запровадили обмеження на H20 через перевищення певних технічних показників, що могло б коштувати NVIDIA до $16 мільярдів. Але незабаром після того, як CEO NVIDIA Дженсен Хуанг відвідав вечерю в резиденції Трампа Мар-а-Лаго, адміністрація змінила свою позицію. ЗМІ повідомляють, що Білий дім пішов на поступки після обіцянки NVIDIA інвестувати до $500 мільярдів у ШІ-сервери в США протягом наступних чотирьох років.

Такі коливання в політиці викликають занепокоєння в Конгресі, оскільки це може послабити спроби США стримувати розвиток ШІ в Китаї.

Нагадаємо, нещодавно NVIDIA стала найдорожчою компанією в історії, досягнувши $4 трлн ринкової вартості.