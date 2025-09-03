NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт

Редактор Mezha.Media. За плечима Олега 20+ років роботи в IT-журналістиці, пише про компоненти до ПК, ноутбуки та ігрову периферію.

Аналітична агенція Jon Pedie Research (JPR) опублікувала звіт про стан ринку дискретної графіки для ПК за підсумками другого кварталу 2025 року. За вказаний період партнери ключових розробників GPU відвантажили близько 11,6 млн пристроїв, на 27% перевищивши показники Q1 2025. Компанії NVIDIA вдалось черговий раз зміцнити позиції, збільшивши свою частку до 94%. Це історичний максимум.

Досить невтішні новини для AMD, частка якої за означений період знизилась з 8% до 6%. Навіть попри вихід вдалої лінійки Radeon RX 9000 та відповідного сплеску користувацької зацікавленості, розробник продовжує зазнавати втрат.

Нагадаємо, що старші моделі нової серії – Radeon RX 9070 XT 16 ГБ та Radeon RX 9070 16 ГБ, були представлені на початку березня, тоді як Radeon RX 9060 XT з’явились лише у червні, тож відповідно не потрапили у статистику за Q2 2025. Ширша доступність у продажу та різноманіття моделей мають допомогти компанії змінити поточний тренд та, як мінімум повернути втрачене за кілька останніх кварталів. Принаймні флагман серії та RX 9060 XT з 16 ГБ пам’яті вже потрапляють у ТОП 10 найпопулярніших відеокарт в Україні.

У межах поточного покоління десктопної графіки AMD відмовилась від суперництва з NVIDIA у сегменті ультимативних рішень на користь доступніших відеокарт. Подібну стратегію обрано саме для покращення ситуації й збільшення ринкової частки. Втім, початкової мети поки не вдається досягнути.

На діаграмі також представлені показники Intel. На жаль, компанії не вдається стати повноцінним "третім гравцем" у цьому сегменті. Попри непоганий старт, коли частка компанії у ніші дискретної графіки збільшувалась аж до 4% (Q1 2023), досить швидко вона знизилась та за підсумками Q1/Q2 2025 не досягала й 1%. Intel Arc B580 12 ГБ та Intel Arc B570 10 ГБ – цікаві й конкурентні моделі у своєму класі, втім вочевидь в асортименті компанії не вистачає продуктивніших рішень та залучення ширшого кола AIB-партнерів.