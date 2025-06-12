NVIDIA та Samsung інвестують у стартап Skild AI, що займається робототехнікою

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Компанії Samsung Electronics і NVIDIA вирішили інвестувати в американський стартап Skild AI, який спеціалізується на розробці програмного забезпечення для роботів. Ці інвестиції стануть частиною раунду фінансування серії B, що оцінює компанію приблизно в $4,5 млрд. Samsung вкладе $10 млн, а NVIDIA — $25 млн. Лідером раунду виступає японська SoftBank Group, яка вже інвестувала $100 млн. Про це пише Bloomberg.

Для Samsung це — стратегічна інвестиція, що дозволяє спостерігати за перспективною компанією та її розробками без необхідності глибокої участі. Інша причина — конкуренція з іншими південнокорейськими гігантами, як-от LG, Hanwha і Mirae Asset, які також підтримали Skild. Джерела повідомляють, що Samsung вважає деякі технології стартапу менш досконалими порівняно з конкурентами, але все ж вирішили інвестувати.

NVIDIA розглядає робототехніку як наступний великий ринок після ШІ. Компанія активно просуває ідею "фізичного ШІ" — роботів і автономних машин, що можуть самостійно діяти завдяки спеціальним чипам, програмному забезпеченню та сервісам NVIDIA. Вона вже інвестувала в інші робототехнічні стартапи, зокрема Figure AI та Serve Robotics.

Ринок робототехніки стає все більш конкурентним. Великі технологічні гравці, як-от Apple, Meta, Amazon і Google, вже активно вкладають у цю сферу. Також Tesla готує до випуску свого гуманоїда Optimus.

Samsung теж розширює присутність на цьому ринку. Компанія вже продає роботизовані пилососи, а незабаром у співпраці з Google планує запуск домашнього помічника Ballie — м’ячоподібного проєктора з функціями робота. Крім того, Samsung володіє найбільшою часткою в Rainbow Robotics — компанії, що займається гуманоїдами й відіграє ключову роль у її робототехнічній стратегії.

Якщо ви раптом не знали, Skild AI — це стартап з робототехніки, заснований у 2023 році двома професорами з університету Карнегі-Меллон. Стартап створює універсальний "мозок" для роботів (Skild Brain), здатний виконувати задачі з маніпуляції, навігації й пересування.