NVIDIA та AMD незабаром почнуть продавати нові ШІ-чипи в Китаї, щоб відповідати обмеженням США — Digitimes

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NVIDIA та AMD незабаром почнуть продавати в Китаї нові чипи для штучного інтелекту, щоб дотримуватися обмежень США на експорт передових напівпровідникових технологій. Про це повідомляє тайванське видання Digitimes із посиланням на джерела в ланцюжку постачання.

За даними Digitimes, NVIDIA планує продавати спрощений ШІ-чип під кодовою назвою "B20", а AMD готується задовольнити потреби в ШІ-навантаженнях за допомогою нового GPU для робочих станцій Radeon AI PRO R9700. Компанії, ймовірно, почнуть продавати ці ШІ-чипи в Китаї вже з липня.

На початку цього тижня агентство Reuters повідомило, що NVIDIA розробляє новий бюджетний ШІ-чип на базі архітектури Blackwell для Китаю, який, за очікуваннями, коштуватиме від $6500 до $8000. Для порівняння, компанія продає свої GPU H20 по $10 000-12 000 за одиницю.

До речі, попри обмеження США, NVIDIA показала непогані фінансові результати за перший квартал 2026 фінансового року. А ігровий бізнес компанії взагалі встановив рекорд.