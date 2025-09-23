Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

NVIDIA інвестує до $100 млрд у дата-центри OpenAI

NVIDIA інвестує до $100 млрд у дата-центри OpenAI
Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
23 вересня, 09:47
0

NVIDIA офіційно повідомила про намір інвестувати до $100 мільярдів у OpenAI для створення інфраструктури штучного інтелекту.

Основна частина інвестицій буде спрямована на будівництво дата-центрів загальною потужністю 10 гігават, які допоможуть навчати й впроваджувати нові покоління ШІ-моделей OpenAI.

NVIDIA поступово виділятиме кошти — перші $10 мільярдів надійдуть з запуском першого гігавата потужностей, а подальше фінансування залежатиме від розвитку проєкту.

Першу чергу інфраструктури планують ввести в експлуатацію вже у другій половині 2026 року. Нові центри працюватимуть на базі платформи NVIDIA Vera Rubin, яка обіцяє значний прогрес відносно нинішньої технології Blackwell.

За умовами партнерства NVIDIA отримає частку в OpenAI, що підкреслює стратегічний характер цієї співпраці. Обрахункова інфраструктура, як наголосив CEO OpenAI Сем Альтман, стане фундаментом економіки майбутнього, а штучний інтелект — рушієм бізнесу та суспільних трансформацій.

Оголошення вже призвело до суттєвого підвищення вартості акцій NVIDIA, а також посилило позиції компанії на світових ринках.

Експерти відзначають, що подібний проєкт здатний змінити баланс сил у галузі та задасть новий темп розвитку ШІ.

Нагадаємо, нещодавно NVIDIA також уклала партнерство з Intel та оголосила про інвестиції у $5 мільярдів.

Бізнес NVIDIA Штучний інтелект OpenAI
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень