NVIDIA придбала стартап з виробництва синтетичних даних Gretel — Wired

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NVIDIA придбала стартап з виробництва синтетичних даних Gretel. Про це пише Wired.

Gretel, розташований у Сан-Дієго, розробив платформу для генерації синтетичних даних для навчання штучного інтелекту. Умови угоди не розголошуються, але, за інформацією Wired, ціна придбання перевищила дев’ятизначну суму, що більше за нещодавню оцінку стартапу в $320 млн.

Gretel та її команда з близько 80 співробітників приєднаються до NVIDIA, де їхні технології будуть інтегровані в пакет послуг зі створення штучного інтелекту для розробників

Gretel був заснований у 2019 році Алексом Уотсоном, Ласло Боком, Джоном Майерсом та Алі Голшаном, який також є CEO компанії. Стартап налаштовує моделі, додає власні технології та упаковує ці моделі для продажу.

До свого виходу Gretel залучив понад $67 мільйонів венчурного капіталу від інвесторів, включаючи Anthos Capital, Greylock та Moonshots Capital.

Придбання NVIDIA є стратегічним і вчасним. Техногіганти, такі як Microsoft, Meta, OpenAI та Anthropic, вже використовують синтетичні дані для навчання своїх основних ШІ-моделей, оскільки вичерпують джерела реальних даних.