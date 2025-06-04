NVIDIA обійшла Microsoft і повернула собі статус найдорожчої компанії у світі

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NVIDIA обігнала Microsoft за ринковою капіталізацією, знову ставши найдорожчою публічною компанією у світі. Про це пише CNBC.

У вівторок, 3 червня 2025 року, акції виробника чипів для штучного інтелекту зросли приблизно на 3% і досягли $141,40. Загалом за місяць вони подорожчали майже на 24%, попри занепокоєння через експортні обмеження та мита.

Поточна ринкова вартість NVIDIA становить $3,45 трлн, тоді як Microsoft завершила торги з капіталізацією в $3,44 трлн. З червня 2024 року NVIDIA періодично обмінюється місцями на вершині списку найдорожчих компаній з Apple і Microsoft. Востаннє вона очолювала рейтинг 24 січня.

Зростання NVIDIA також позитивно вплинуло на інші технологічні компанії: акції Broadcom піднялись на 3%, Micron Technology — на 4%, а індекс VanEck Semiconductor ETF, що відображає динаміку ринку чипів, зріс на 2%.

Минулого тижня компанія прозвітувала про прибуток у 96 центів на акцію (з урахуванням коригувань) і виторг в $44,06 млрд за перший фінансовий квартал. Це на 69% більше, ніж за той самий період минулого року.

Основним двигуном успіху стали ШІ-чипи, які широко використовуються компаніями на зразок OpenAI для створення продуктів типу ChatGPT.

Microsoft, Meta, Google, Amazon, Oracle і xAI масово закуповують прискорювачі NVIDIA, аби створювати потужні обчислювальні кластери для передових ШІ-завдань.

Нагадаємо, NVIDIA була заснована у 1993 році як виробник графічних чипів для 3D-ігор. Проте згодом її технології виявились ідеальними для обробки даних у сфері штучного інтелекту, що дало компанії новий поштовх до стрімкого зростання.