NVIDIA переводить GeForce Now на RTX 5080 та додає тисячі нових ігор

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Хмарний ігровий сервіс GeForce Now у вересні отримає значне оновлення. NVIDIA запускає нові сервери на базі графічних процесорів класу Blackwell RTX 5080 з 48 ГБ буфером кадру та підтримкою DLSS 4. Користувачі тарифу Ultimate за $19,99 на місяць зможуть фактично орендувати RTX 5080 у хмарі та стрімити власні ігри з ПК на телефон, Mac, телевізор чи Chromebook.

Також компанія повертає функцію Install-to-Play, яка дозволить встановлювати ігри без очікування, поки NVIDIA додасть їх у бібліотеку. Завдяки інтеграції зі Steam Cloud Play список ігор миттєво зросте більш ніж на 2300 позцій. У майбутньому NVIDIA обіцяє швидше додавати нові релізи та демоверсії.

Серед нових можливостей:

Стрімінг у 5K 120fps або до 360fps у 1080p для кіберспортивних ігор.

Cinematic Quality Streaming (CQS) з HDR10 та ШІ-фільтрами для чіткішої картинки.

Розширений бітрейт до 100 Мбіт/с для кращої якості зображення.

Підтримка 90 Гц в нативному додатку для Steam Deck OLED.

Нативний застосунок GeForce Now для OLED-телевізорів LG без додаткових пристроїв.

Сумісність із кермом Logitech з тактильним зворотним зв’язком.

Попри відчутний апгрейд, ціна підписки не зміниться, хоча компанія не виключає можливих коригувань у майбутньому. RTX 4080 поки залишиться в обігу, доки компанія не розширить парк серверів.

Серед ігор, які отримають RTX 5080 одразу: Cyberpunk 2077, Apex Legends, Assassin’s Creed Shadows, Baldur’s Gate 3, Black Myth Wukong, Doom: The Dark Ages та інші.

Ще одне цікаве нововведення — інтеграція з Discord, де можна буде миттєво запускати ігри (наприклад, Fortnite) без акаунта GeForce Now. Поки це лише технічна демонстрація, але NVIDIA сподівається, що видавці підтримають ідею.

У результаті GeForce Now перетворюється на ще більш конкурентоспроможну альтернативу консолям, із потужною графікою, гнучкими режимами стрімінгу та рекордною бібліотекою ігор.

Окрім цього, компанія також заявила, що відеокарти GeForce RTX 4000 отримають нову технологію генерації кадрів Smooth Motion на рівні драйвера.