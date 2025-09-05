NVIDIA почне оновлювати GeForce Now до RTX 5080 з 10 вересня 2025 року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

NVIDIA повідомила, що оновлення GeForce Now стане доступним 10 вересня. Передплатники тарифу Ultimate зможуть отримати доступ до графічних процесорів RTX 5080 із 48 ГБ памʼяті та підтримкою DLSS 4.

Оновлення дозволить запускати ігри у 5K з частотою 60 або 120 кадрів/с, а також у 1440p до 240 кадрів/с чи 1080p до 360 кадрів/с із затримкою менше ніж 30 мс. Буде доступний повний рейтрейсинг разом із Neural Rendering та Multi Frame Generation. Вартість тарифу залишається незмінною — $19,99 на місяць.

У вересні NVIDIA також додасть до GeForce Now 17 нових ігор. Уже цього тижня сервіс отримав Hell Is Us, Hollow Knight: Silksong, Metal Eden, Cataclismo та Cronos: The New Dawn. До кінця місяця також з’являться Borderlands 4, Dying Light: The Beast, Endless Legend 2, Jump Space, Cloverpit, Warborne Above Ashes та інші. Компанія ще анонсувала вихід Battlefield 6 у GeForce Now у жовтні.

Окрім цього, NVIDIA запроваджує функцію Install-to-Play, яка дозволить встановлювати ігри в GeForce Now без очікування офіційної інтеграції до бібліотеки сервісу. Загалом у каталозі доступно понад 2200 проєктів, включно з релізами на Steam, Epic Games Store та Xbox.