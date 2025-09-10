NVIDIA випустила новий драйвер для Borderlands 4 та оновлення RTX Remix

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

NVIDIA випустила оновлення GeForce Game Ready 581.29, оптимізоване для запуску гри Borderlands 4, реліз якої відбудеться цього тижня. Крім того, компанія оновила RTX Remix, розширивши можливості моддерів у відтворенні сучасних візуальних ефектів у класичних іграх.

У Borderlands 4 буде реалізована підтримка DLSS 4 із Multi Frame Generation, Reflex та іншими функціями для підвищення продуктивності. Також драйвер додає оптимізації для Dying Light: The Beast, що вийде наступного тижня. Гра отримає підтримку DLSS 4 Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution та стандартного DLSS Frame Generation.

Оновлення RTX Remix робить вогонь та дим більш реалістичними та дозволяє створювати ефекти частинок на рівні сучасних ігор. На сьогодні понад 165 проєктів вже підтримують RTX Remix. Раніше компанія демонструвала можливості інструменту на прикладі Half-Life 2.