NVIDIA почала продажі найменшого у світі ШІ-суперкомп’ютера

NVIDIA розпочала постачання найменшого у світі настільного суперкомп'ютера зі штучним інтелектом — DGX Spark. Замовлення приймалися на сайті компанії, проте зараз комп'ютера вже немає у наявності. Вартість DGX Spark розпочинається з $3999.

DGX Spark побудований на архітектурі NVIDIA Grace Blackwell. Він використовує 20-ядерний суперчип GB10 та забезпечує один петафлопс продуктивності штучного інтелекту в енергоефективному, компактному формфакторі.

GB10 постачається з графічним процесором Blackwell, який має стільки ж ядер, скільки NVIDIA GeForce RTX 5070. Також комп'ютер отримав 128 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x, 4 ТБ сховища NVMe, чотири порти USB-C, Wi-Fi 7 та HDMI.

Для роботи моделей штучного інтелекту NVIDIA DGX Spark підтримує NVIDIA NIM microservices, моделі FLUX.1, NVIDIA Cosmos Reason, Qwen3 тощо. Крім того, комп'ютер використовує спеціальну операційну систему DGX від NVIDIA, яка фактично є користувацькою версією Ubuntu Linux, але з додатковими налаштуваннями для ефективної роботи ШІ.

"У 2016 році ми створили DGX-1, щоб надати дослідникам у галузі штучного інтелекту власний суперкомп'ютер. Я особисто доставив першу систему Ілону в невеликий стартап під назвою OpenAI — і з неї з'явився ChatGPT, що дав старт революції у сфері штучного інтелекту", — сказав Дженсен Хуанг, засновник і генеральний директор NVIDIA. "DGX-1 започаткував еру суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом і відкрив закони масштабування, що рухають сучасний штучний інтелект. З DGX Spark ми повертаємося до цієї місії — надати комп'ютер зі штучним інтелектом кожному розробнику, щоб запалити наступну хвилю проривів".

Що цікаво, цього разу Хуанг також доставив першу систему DGX Spark саме Ілону Маску у штаб-квартиру SpaceX у Техасі. Раніше NVIDIA також допомогла стартапу мільярдера з розробки штучного інтелекту xAI залучити більше коштів, ніж спершу планувалося.