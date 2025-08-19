NVIDIA розробляє новий та швидший чип для Китаю на архітектурі Blackwell

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

NVIDIA працює над новим чипом спеціально для китайського ринку, що використовуватиме представлену минулого року архітектуру Blackwell та буде потужнішим за H20, поки найшвидший чип для Китаю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на знайомі зі справою джерела.

Така змога у NVIDIA з'явилася після того, як головний виконавчий директор компанії Дженсен Хуанг зустрівся з Дональдом Трампом та переконав його дозволити продаж чипів до Китаю. Спершу президент США погодився на відновлення постачання H20, а минулого тижня оголосив, що найдорожча у світі компанія зможе продавати й спеціальні напівпровідники Blackwell для китайського ринку, що будуть на 30-50% повільнішими за звичні версії.

Новий чип для Китаю, внутрішньо відомий як B30A, матиме однокристальну конструкцію, а не двокристалову як у флагманському B300. Внаслідок цього цей напівпровідник забезпечуватиме приблизно вдвічі меншу обчислювальну потужність.

Також чип отримає високошвидкісну пам'ять та технологію NVIDIA NVLink для швидкої передачі даних між процесорами, яка також доступна на чипі H20. Фінальні характеристики B30A ще не визначені остаточно, але NVIDIA планує надати перші зразки для тестування китайським компаніям вже до кінця серпня.

"Ми оцінюємо різноманітні продукти для наших планів, щоб бути готовими конкурувати тою мірою, в якій це дозволяють уряди. Все, що ми пропонуємо, має повне схвалення відповідних органів влади та призначене виключно для корисного комерційного використання", — йдеться у заяві компанії.

Після того як Дональд Трамп дозволив відновити постачання чипів до Китаю, уряд США уклав угоду з NVIDIA та AMD, через яку обидві компанії повинні сплачувати 15% доходу від усіх продажів китайським фірмам. Ця угода поширювалась на чипи H20 та MI308, але цілком імовірно, що й майбутній, ще потужніший B30A підпаде під неї.